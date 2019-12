Mark Lanegan ha lanciato un sito con tutta la sua musica

Uscito un paio di mesi fa con il nuovo album “Somebody’s Knocking” (qui la nostra recensione), Mark Lanegan ha adesso lanciato The Vault, una nuova piattaforma, legata al suo sito internet ufficiale, in cui è possibile ascoltare ogni brano della sua sterminata produzione musicale, dai quella con gli Screaming Trees a quella solista, passando per Soulsavers, Queens Of The Stone Age, Gutter Twins, playlist ad hoc etc.

Il sito, che è raggiungibile a questo indirizzo, richiede un account Spotify o Apple Music affinché si possa accedere all’ascolto dei brani.