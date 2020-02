Mark Lanegan – Skeleton Key [AUDIO]

Uscito lo scorso anno con “Somebody’s Knocking” (qui la nostra recensione), Mark Lanegan tornerà anche nel 2020 con un nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà Straight Songs Of Sorrow e uscirà l’8 Maggio su Heavenly Recordings, con ospiti di spicco tra cui l’amico Greg Dulli (Afghan Whigs), Warren Ellis (Bad Seeds), John Paul Jones (Led Zeppelin) e Adrian Utley (Portishead). L’album è ispirato all’autobiografia di Lanegan “Sings Backwards And Weep”, che uscirà il 28 Aprile. Qui in basso trovate l’ascolto del primo estratto Skeleton Key insieme alla tracklist dell’album, mentre vi ricordiamo che Lanegan sarà in Italia a Maggio per una data del suo tour.

01 I Wouldn’t Want To Say

02 Apples From A Tree

03 This Game Of Love

04 Ketamine

05 Bleed All Over

06 Churchbells, Ghosts

07 Internal Hourglass Discussion

08 Stockholm City Blues

09 Skeleton Key

10 Daylight In The Nocturnal House

11 Ballad Of The Dying Rover

12 Hanging On (For DRC)

14 At Zero Below

15 Eden Lost And Foun