Mark Lanegan: una data a Maggio

Uscito lo scorso anno con il nuovo album “Somebody’s Knocking” (qui la nostra recensione) e con l’EP “Straight Songs Of Sorrow” in arrivo ad Aprile, Mark Lanegan è già passato dall’Italia a Novembre ma tornerà anche a Maggio per un altro appuntamento. Ecco i dettagli della data:

30 MAGGIO @ TEATRO MANZONI, BOLOGNA

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti MyLiveNation dalle 10:00 di venerdì 10 Gennaio. Biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di lunedì 13 Gennaio.