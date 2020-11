Fermo da solista a “MG” del 2015, Martin Gore ha annunciato oggi il suo ritorno extra Depeche Mode. Lo farà con The Third Chimpanzee, un EP di cinque tracce in uscita il 29 Gennaio su Mute. Insieme alla notizia è arrivato anche il video del primo estratto Mandrill, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’EP:

01 Howler

02 Mandrill

03 Capuchin

04 Vervet

50 Howler’s End