Prima di quanto pensassimo è arrivato Eutopia, il nuovo EP dei Massive Attack. Tre le tracce contenute in questo progetto audio-visivo, brani in cui le leggende del trip hop si sono fatte affiancare da Algiers, Saul Williams e Young Fathers. I Massive Attack, che non si sono mai tirati indietro quando c’è stato da “fare politica”, riflettono sull’immediata necessità di un cambio di rotta per l’intero pianeta. Qui in basso i visual curati da Mario Klingemann: