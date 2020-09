Matt Berninger – One More Second

Uscirà il 2 Ottobre Serpentine Prison, il debutto da solista di Matt Berninger, già voce dei The National. Il disco vedrà la luce su Book Records, una nuova etichetta fondata dallo stesso Berninger insieme a Booker T. Jones, che è anche produttore dell’album. Dopo aver ascoltato la title track (che trovate qui) e Distant Axis (che trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto di One More Second. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: