Uscirà il 2 Ottobre Serpentine Prison, il debutto da solista di Matt Berninger, già voce dei The National. Il disco vedrà la luce su Book Records, una nuova etichetta fondata dallo stesso Berninger insieme a Booker T. Jones, che è anche produttore dell’album. Per anticiparlo, Berninger ha diffuso il videoclip della title track, diretto dal fratello Tom, che trovate qui in basso: