Matt Cameron – Down The Middle

Nel 2017 Matt Cameron, già batterista di Soundgarden e Pearl Jam, ha esordito da solista con “Cavedweller” (qui la nostra recensione). Quest’anno tornerà con un nuovo lavoro, registrato insieme a – tra gli altri – Buzz Osborne dei Melvins e Taylor Hawkins dei Foo Fighters. Il primo estratto è Down The Middle e potete ascoltarlo qui in basso da YouTube (c’è il lyric video):