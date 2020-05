Ieri, in occasione del terzo anniversario della scomparsa di Chris Cornell, l’amico e collega nei Soundgarden Matt Cameron gli ha reso omaggio diffondendo una cover di Halfway There, brano contenuto in “King Animal” del 2012. Per il pezzo Cameron ha collaborato con Taylor Momsen, voce di quei Pretty Reckless che avevano suonato in apertura per i Soundgarden nel loro ultimo tour. Ecco il video: