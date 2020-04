Mavis Staples – All In It Together

Uscita lo scorso anno con “We Get By” (qui la nostra recensione), Mavis Staples ha diffuso oggi un nuovo brano, All In It Together, realizzato per beneficenza insieme a Jeff Tweedy dei Wilco. I proventi andranno a un’organizzazione non-profit di Chicago che si occupa di assistere gli anziani in lotta contro il coronavirus. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: