Maximo Park – Baby, Sleep [VIDEO]

Fermi a “Risk To Exist” del 2017, i Maximo Park torneranno il 23 Febbraio con Nature Always Wins, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo il primo estratto Child Of The Flatlands (che trovate qui), la seconda anticipazione è il videoclip di Baby, Sleep, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Partly Of My Making

02 Versions Of You

03 Baby, Sleep

04 Placeholder

05 All Of Me

06 Ardour (feat. Pauline Murray)

07 Meeting Up

08 Why Must A Building Burn

09 I Don’t Know What I’m Doing

10 The Acid Remark

11 Feelings I’m Supposed To Feel

12 Child Of The Flatlands