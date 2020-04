Maya Hawke – Coverage [AUDIO]

La giovanissima Maya Hawke, figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, ha già da tempo il suo seguito grazie soprattutto alla parte nella serie tv cult “Stranger Things” (oltre che per la più recente comparsa nell’ultimo film di Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood”), ma adesso ci prova anche con la musica. Il 19 Giugno uscirà infatti Blush, il suo debutto discografico su Mom + Pop, già anticipato dal primo estratto By Myself (che trovate qui) e da oggi anche dal secondo Coverage, che trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: