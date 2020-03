I Metronomy sarebbero dovuti passare dall’Italia questo mese per il tour a supporto di Metronomy Forever, il loro nuovo lavoro in studio (qui la nostra recensione), ma la data è saltata in seguito all’emergenza coronavirus. La buona notizia è che verrà recuperata a Settembre, ecco i dettagli del nuovo appuntamento:

24 SETTEMBRE @ ALCATRAZ, MILANO

Biglietti disponibili su Ticketmaster e TicketOne.

I biglietti già acquistati verranno ritenuti validi per la nuova data.