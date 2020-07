Metz – A Boat To Drown In [VIDEO]

Metz – A Boat To Drown In

Il loro ultimo lavoro in studio (fatta salva la raccolta di rarità “Automat”, uscita lo scorso anno) è “Strange Peace” del 2017 (qui la nostra recensione), ma adesso i canadesi Metz sono pronti a tornare con un nuovo album. Il disco, che si intitolerà Atlas Vending, uscirà il 9 Ottobre sempre su Sub Pop ed è anticipato oggi dal videoclip del primo estratto A Boat To Drown In. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Pulse

02 Blind Youth Industrial Park

03 The Mirror

04 No Ceiling

05 Hail Taxi

06 Draw Us In

07 Sugar Pill

08 Framed By The Comet’s Tail

09 Parasite

10 A Boat To Drown In