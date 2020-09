I canadesi Metz torneranno il 9 Ottobre con Atlas Vending, il loro nuovo album su Sub Pop, successore di “Strange Peace” del 2017 (qui la nostra recensione). Dopo A Boat To Drown In (che trovate qui) e Hail Taxi (che trovate qui), la terza anticipazione dal disco è Blind Youth Industrial Park. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube: