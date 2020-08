Il loro ultimo lavoro in studio (fatta salva la raccolta di rarità “Automat”, uscita lo scorso anno) è “Strange Peace” del 2017 (qui la nostra recensione). I canadesi Metz torneranno il 9 Ottobre con Atlas Vending, il loro nuovo album su Sub Pop già anticipato dal videoclip del primo estratto A Boat To Drown In (che trovate qui), cui si aggiunge adesso anche quello del secondo Hail Taxi. Eccolo: