MGMT – As You Move Through The World

Usciti nel 2018 con “Little Dark Age”, gli MGMT in chiusura di 2019 sono tornati col nuovo brano In The Afternoon (che trovate qui), lato A di un 12” in uscita. Il lato B è invece As You Move Through The World, che è stata diffusa adesso è che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: