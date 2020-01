Michael Kiwanuka: due date a Luglio

Uscito lo scorso anno con l’ottimo KIWANUKA (qui la nostra recensione), Michael Kiwanuka è già passato da Milano a Dicembre per il tour a supporto del disco. La notizia di oggi è che tornerà anche in estate per altri due appuntamenti, ecco i dettagli delle date:

23 LUGLIO @ ROMA SUMMER FEST, ROMA

24 LUGLIO @ TENER-A-MENTE, GARDONE RIVIERA (BS)

Biglietti disponibili tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 11:00 di mercoledì 29 Gennaio; tramite vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 30 Gennaio.