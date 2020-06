Michael Stipe & Big Red Machine – No Time For Love Like Now [VIDEO]

Michael Stipe & Big Red Machine – No Time For Love Like...

Già a fine Marzo Michael Stipe ci aveva fatto ascoltare la versione demo di No Time For Love Like Now, nuovo brano realizzato dall’ex frontman degli R.E.M. in collaborazione con Aaron Dessner dei The National. Oggi è arrivata la conferma che il pezzo appartiene ai Big Red Machine, il progetto che Dessner condivide con Justin Vernon dei Bon Iver e cui Stipe ha prestato stavolta la voce. Oltre alla voce, Stipe c’ha messo anche la faccia per il videoclip ufficiale del brano, che trovate qui in basso (trovate anche l’ascolto da Spotify):