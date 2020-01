Come annunciato qualche giorno fa, è arrivato oggi Drive To The Ocean, il nuovo singolo solista di Michael Stipe dopo lo scioglimento degli R.E.M. del 2011, il secondo dopo Your Capricious Soul dello scorso Ottobre (che trovate qui). I proventi del pezzo (di cui in basso trovate il videoclip ufficiale) andranno in beneficenza alla no profit Pathway To Paris, ed è possibile scaricarlo esclusivamente sul sito ufficiale di Stipe.