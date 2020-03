Michael Stipe: in ascolto la demo di un nuovo brano insieme ad Aaron Dessner

Negli ultimi mesi Michael Stipe è tornato alla musica, la prima dallo scioglimento degli R.E.M. del 2011. Ci ha fatto ascoltare prima Your Capricious Soul, il suo debutto solista dello scorso Ottobre (che trovate qui), poi a inizio anno Drive To The Ocean (che trovate qui). Adesso, ispirato dal lockdown mondiale, Stipe ha diffuso la demo di un altro nuovo pezzo, No Time For Love Like Now, realizzato in collaborazione con Aaron Dessner dei The National. Potete ascoltarlo qui in basso dal canale YouTube di Stipe: