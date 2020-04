Michael Stipe ospite di Cattelan su Sky

Dopo le recenti partecipazioni TV negli Stati Uniti e i suoi messaggi tramite i social degli R.E.M., Michael Stipe ieri sera è stato ospite in collegamento video da Athens, Georgia di “E poi c’è Cattelan”, il programma condotto da Alessandro Cattelan su Sky. Stipe ha cantato No Time For Love Like Now, il suo nuovo e recente brano scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National, mentre in sottofondo scorrevano immagini di Milano. A seguire ha scambiato qualche battuta col conduttore, parlando di politica, di social media, di come sta vivendo la quarantena e svelando, tra le altre cose, di un progetto legato a una mostra d’arte che lo vedrà coinvolto nei prossimi mesi insieme all’ICA di Milano. Qui in basso trovate prima l’intervista integrale e poi l’esecuzione del brano: