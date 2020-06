Già a fine Marzo avevamo avuto modo di ascoltare No Time For Love Like Now, il nuovo brano nato dalla collaborazione tra Michael Stipe e i Big Red Machine di Aaron Dessner (qui trovate il videoclip ufficiale). I due sono stati ospiti dell’ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon, Stipe alla voce e Dessner al piano, qui in basso il video dell’esizione: