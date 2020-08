Scioltisi nel 2002 con la pubblicazione di “Capricornia”, gli australiani Midnight Oil sono tornati adesso con un nuovo brano, Gadigal Land, che parla di come il loro Paese appartenga in realtà agli aborigeni e non ai colonizzatori europei (tra i featuring, infatti, ci sono diversi musicisti indigeni). Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: