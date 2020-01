Il 7 Febbraio i Mighty Oaks pubblicheranno All Things Go, il loro terzo lavoro in studio. La band composta da Ian Hooper, Claudio Donzelli e Craig Saunders porterà il in tour il nuovo disco e passerà anche dall’Italia, nel mese di Maggio, per tre date. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

25 MAGGIO @ MONK, ROMA

26 MAGGIO @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA

27 MAGGIO @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO