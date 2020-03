Dopo aver debuttato nel 2018 con un album omonimo (qui la nostra recensione), i losangelini Moaning torneranno domani con il nuovo album Uneasy Laughter, in uscita sempre per Sub Pop. Dopo il videoclip di Ego (che trovate qui), quello di Fall In Love (che trovate qui) e Make It Stop (che trovate qui), l’ultima anticipazione pre uscita è il video di Connect The Dots. Eccolo: