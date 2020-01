Dopo aver debuttato nel 2018 con un album omonimo (qui la nostra recensione), i losangelini Moaning torneranno il 20 Marzo con il nuovo album Uneasy Laughter, in uscita sempre per Sub Pop. Per anticiparlo, ecco il videoclip di Ego, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Ego

02 Make It Stop

03 ///

04 Stranger

05 Running

06 Connect The Dots

07 Fall In Love

08 Coincidence Or Fate

09 What Separates Us

10 //////////

11 Keep Out

12 Saving Face

13 Say Something