Dopo aver debuttato nel 2018 con un album omonimo (qui la nostra recensione), i losangelini Moaning torneranno il 20 Marzo con il nuovo album Uneasy Laughter, in uscita sempre per Sub Pop. Dopo il videoclip di Ego (che trovate qui), per anticiparlo oggi è arrivato anche quello di Fall In Love. Eccolo qui in basso: