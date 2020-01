Moby – Power Is Taken [VIDEO]

Fermo a “Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt” del 2018, Moby ha annunciato oggi il suo nuovo lavoro in studio, All Visible Objects, in uscita il 6 Marzo su Mute. Contestualmente è arrivata anche la prima anticipazione, il video di Power Is Taken, brano per il quale Moby ha chiamato a collaborare il batterista dei Dead kennedys D.H. Peligro. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Morningside

02 My Only Love (Roxy Music cover)

03 Refuge

04 One Last Time

05 Power Is Taken

06 Rise Up In Love

07 Forever

08 Too Much Change

09 Seperation

10 Tecie

11 All Visible Objects