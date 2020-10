Mogwai – Dry Fantasy [VIDEO]

A quasi quattro anni dal precedente “Every Country’s Sun” del 2017, gli scozzesi Mogwai torneranno con un nuovo lavoro in studio su Temporary Residence il prossimo 19 Febbraio. Il disco, che si intitolerà As The Love Continues, è stato prodotto da Dave Fridmann e vedrà due guest d’eccezione: Atticus Ross e Colin Stetson. La prima anticipazione estratta è il video di Dry Fantasy, che trovate qui in basso insieme a tracklist e copertina del disco:

01 To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth

02 Here We, Here We, Here We Go Forever

03 Dry Fantasy

04 Ritchie Sacramento

05 Drive The Nail

06 Fuck Off Money

07 Ceiling Granny

08 Midnight Flit

09 Pat Stains

10 Supposedly, We Were Nightmares

11 It’s What I Want To Do, Mum