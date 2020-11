A undici anni dalla raccolta “Ingrediente Novus”, che aveva segnato l’abbandono – a questo punto momentaneo – dello pseudonimo Moltheni, Umberto Maria Giardini tornerà a usarlo ufficialmente l’11 Dicembre con la pubblicazione del nuovo album Senza eredità, in uscita per La Tempesta. La prima anticipazione dal disco è arrivata oggi e si intitola Ieri. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube: