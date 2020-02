Usciti lo scorso anno con il nuovo album “Stars Are The Light” (qui la nostra recensione), i Moon Duo torneranno in Italia nel mese di Maggio per ben quattro date del relativo tour a supporto. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

6 MAGGIO @ CIRCOLO DELLA MUSICA, RIVOLI (TO)

7 MAGGIO @ MONK, ROMA

8 MAGGIO @ BRONSON, RAVENNA

9 MAGGIO @ ANNIBALE FESTIVAL, FIRENZE