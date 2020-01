Moses Sumney – Me In 20 Years [AUDIO]

A tre anni dal meraviglioso “Aromanticism” del 2017, il prossimo anno tornerà Moses Sumney con il suo nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà græ, uscirà su Jagjaguwar e sarà un doppio album le cui parti vedranno la luce separatamente: la prima sarà disponibile a Febbraio in digitale, mentre la seconda e l’intero lavoro in formato fisico a partire dal 15 Maggio. Per anticipare il disco, Sumney ha già diffuso il videoclip del primo estratto Virile (che trovate qui) e l’ascolto di Polly (che trovate qui), cui si è aggiunta adesso anche Me In 20 Years. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):