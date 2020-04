Mourn – Call You Back

Diventate un trio, le spagnole Mourn sono al momento ferme a “Sorpresa Familia” del 2018. Oggi, però, sono tornate con un nuovo brano, Call You Back, accompagnato da un videoclip “casalingo” su cui hanno ripiegato viste le circostanze in cui ci troviamo. Nell’attesa di saperne di più sul nuovo album, qui in basso trovate il video: