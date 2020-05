Mrs. Piss – Downer Surrounded By Uppers / Knelt [AUDIO]

Chelsea Wolfe e Jess Gowrie (già batterista per la stessa songwriter californiana) hanno messo in piedi un nuovo progetto congiunto sotto il moniker Mrs. Piss. Le due usciranno con un disco, intitolato Self-Surgery, il 25 Maggio, sempre su Sargent House. Per anticiparlo hanno diffuso l’ascolto di Downer Surrounded By Uppers e Knelt, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (ci sono i lyric video) insieme alla tracklist dell’album:

01 To Crawl Inside

02 Downer Surrounded By Uppers

03 Knelt

04 Nobody Wants To Party With Us

05 M.B.O.T.W.O.

06 You Took Everything

07 Self-Surgery

08 Mrs. Piss