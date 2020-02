Usciti lo scorso Settembre con l’EP “Morning In America” (ma il loro ultimo lavoro “lungo” resta al momento “Digital Garbage” del 2018), i Mudhoney di Mark Arm (che avevamo intervistato proprio in occasione dell’uscita del disco) torneranno in Italia il prossimo Ottobre per un unico appuntamento dal vivo. Ecco i dettagli della data:

9 OTTOBRE @ TPO, BOLOGNA

Prevendite disponibili su www.boxerticket.it