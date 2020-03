Messi momentaneamente in stand by gli Interpol, Paul Banks è tornato con un nuovo progetto: la band, che risponde al nome di Muzz, vede Banks impegnato con Matt Barrick dei The Walkmen e Josh Kaufman dei Bonny Light Horseman. I tre hanno diffuso anche la prima traccia, Bad Feeling, senza però specificare se arriverà o meno anche un disco. Potete ascoltare il pezzo qui in basso da Soundcloud: