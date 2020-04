Muzz – Red Western Sky [VIDEO]

Nelle scorse settimane abbiamo appreso della “nascita” dei Muzz, il nuovo progetto di Paul Banks insieme a Matt Barrick dei The Walkmen e Josh Kaufman dei Bonny Light Horseman, con i tre avevano già diffuso anche un paio di tracce, Bad Feeling (che trovate qui) e Broken Tambourine (che trovate qui). La notizia di oggi è che arriverà anche un disco, omonimo, che uscirà il 5 Giugno su Matador. Insieme alla notizia è arrivato anche il video di Red Western Sky, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Bad Feeling

02 Evergreen

03 Red Western Sky

04 Patchouli

05 Everything Like It Used To Be

06 Broken Tambourine

07 Knuckleduster

08 Chubby Checker

09 How Many Days

10 Summer Love

11 All Is Dead To Me

12 Trinidad