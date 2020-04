My Bloody Valentine: in arrivo una linea di abbigliamento

Dopo Madonna e Velvet Underground, il marchio di abbigliamento streetwear Supreme ha convinto i My Bloody Valentine a concedere le proprie grafiche per una linea di magliette e altri capi (di cui trovate un assaggio nel post Instagram qui in basso). La collezione sarà disponibile già da questa settimana online, visto che i punti vendita Supreme sono al momento chiusi come quasi tutti gli altri negozi d’abbigliamento in giro per il mondo.