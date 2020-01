My Chemical Romance: una data a Luglio

A sei anni dallo scioglimento, a Dicembre i My Chemical Romance sono tornati a calcare i palchi americani. Adesso è la volta anche dall’Europa, con un tour che passerà anche dall’Italia, in estate, per un unico appuntamento inserito all’interno del Bologna Sonic Park. Ecco i dettagli della data:

4 LUGLIO @ BOLOGNA SONIC PARK, BOLOGNA

Biglietti disponibili dalle ore 11:00 di venerdì 31 Gennaio su TicketOne