Nadine Shah – Ladies For Babies (Goats For Love)

Ferma al meraviglioso “Holiday Destination” del 2017 (qui la nostra recensione), Nadine Shah tornerà il prossimo 5 Giugno su Infectious Music con Kitchen Sink, il suo nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo, Shah ha diffuso il videoclip del primo estratto Ladies For Babies (Goats For Love), che trovate qui in basso: