New Order – Be A Rebel

Fermi a “Music Complete” del 2015 (qui la nostra recensione), i New Order sono tornati oggi con un nuovo brano, Be A Rebel, il primo inedito da cinque anni a questa parte. La speranza è che il pezzo possa anticipare anche un nuovo lavoro in studio… nell’attesa di saperne di più, eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: