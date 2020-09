Lo scorso 23 Luglio Nick Cave ha sperimentato gli streaming a pagamento con Idiot Prayer, il suo live in solitario all’Alexandra Palace di Londra (ve ne avevamo parlato qui). La notizia di oggi è che quell’esperienza arriverà prima nelle sale cinematografiche (in Italia il 16, 17 e 18 Novembre) e subito dopo (il 20 Novembre) anche nei negozi di dischi, in formato CD e vinile.