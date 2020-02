Nick Mason: due date a Giugno

Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, da qualche tempo è impegnato con una nuova band, i Saurceful Of Secrets, con la quale sta portando in giro brani estratti dai primi album della discografia dei Pink Floyd (la formazione prende per l’appunto nome dal loro secondo album del 1968, “A Saurceful Of Secrets”). Insieme a Mason ci sono Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads), Guy Pratt (già con i Pink Floyd in passato) e Dom Beken, i cinque torneranno in Italia a Giugno per due appuntamenti. Ecco i dettagli:

25 GIUGNO @ PALAZZINA DI CACCIA, NICHELINO (TO)

26 GIUGNO @ PIAZZA NAPOLEONE, LUCCA

Biglietti in vendita da lunedì 10 Febbraio ore 10:00 su TicketOne