In programma i prossimi 28, 29 e 30 Agosto in diverse location a Torino, TOdays Festival ha confermato oggi un altro nome dell’edizione 2020 dopo quelli di Grace Jones, Angel Olsen e Daughter: si tratta dei Nicolas Godin, fresco del nuovo album “Concrete And Glass”, che arriverà in Italia in data unica per la serata del 28 Agosto del festival. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

28 AGOSTO @ EX FABBRICA INCET NIGHT MAINSTAGE, TORINO

Biglietti e abbonamenti già disponibili su TicketOne