Nicolas Jaar – Sunder [AUDIO]

Non considerando quanto fatto sotto il moniker Against All Logic, Nicolas Jaar non pubblica un album a suo nome da “Sirens” del 2016. L’attesa è finita: il 27 Marzo uscirà infatti Cenizas, il suo nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo, Jaar ha diffuso oggi l’ascolto del primo estratto Sunder, che trovate qui in basso da YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Vanish

02 Menysid

03 Cenizas

04 Agosto

05 Gocce

06 Mud

07 Vacíar

08 Sunder

09 Hello, Chain

10 Rubble

11 Garden

12 Xerox

13 Faith Made Of Silk