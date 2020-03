Nine Inch Nails: a sorpresa ecco Ghosts V-VI

In attesa di saperne di più sul ritorno discografico e dal vivo dei Nine Inch Nails, già paventato qualche tempo fa, oggi Trent Reznor ha diffuso a sorpresa due nuovi capitoli della serie “Ghosts”, inaugurata nel 2008 con “Ghosts I-IV”. I due nuovi album interamente strumentali si intitolano Ghosts V: Together e Ghosts VI: Locusts, e sono disponibili in download gratuito sul sito ufficiale dei Nine Inch Nails (oltre che in streaming, per il momento solo su YouTube, come potete vedere qui in basso).