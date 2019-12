Nine Inch Nails: nuovo album e tour nel 2020

Il 2020 dovrebbe restituirci i Nine Inch Nails. La conferma arriverà – si tratta infatti di anticipazioni riportate da Consequence Of Sound – con il numero di Gennaio del mensile Revolver, che ha intervistato Trent Reznor riguardo i suoi ultimi lavori cinematografici insieme ad Atticus Ross e gli ha strappato la notizia più attesa: il progetto è quello di rientrare in studio per dare un seguito a “Bad Witch” (2018) e, contestualmente, imbarcarsi in un nuovo tour.