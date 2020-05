Nirvana: all’asta la chitarra suonata da Kurt Cobain nell’unplugged

Se recentemente avete trovato fortuna con un gratta e vinci, sta per arrivare l’asta che aspettavate: il 19 e 20 Giugno prossimi, infatti, si terrà a Beverly Hills “Music Icons”, la nuova serie di aste organizzate da Julien’s Auctions in cui vengono messi in vendita cimeli legati alla storia della musica, durante le quali verrà battuta anche la leggendaria Martin D-18E del 1959 suonata da Kurt Cobain durante lo storico unplugged registrato a New York per MTV con i Nirvana. Prima di essere venduta (base d’asta un milione di dollari), la chitarra sarà esposta all’Hard Rock Cafe di Picadilly Circus, a Londra, dal 15 al 31 Maggio e poi dal 15 al 19 Giugno presso i locali della stessa Julien’s Auctions, a Beverly Hills.