Fermi a “More Faithful” del 2015, i canadesi No Joy torneranno il 21 Agosto con Motherhood, il loro nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo hanno diffuso oggi il video del primo estratto nonché traccia d’apertura Birthmark, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Birthmark

02 Dream Rats

03 Nothing Will Hurt

04 Four

05 Ageless

06 Why Mothers Die

07 Happy Bleeding

08 Signal Lights

09 Fish

10 Primal Curse

11 Kidder